США вводят залог $15 000 при получении виз для граждан еще 12 стран
США вводят залог в размере $15 000 для граждан еще 12 стран при подаче заявления на визу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
По его словам, новые государства будут добавлены к уже существующему списку из 38 стран, в результате чего программа охватит 50 государств, преимущественно в Африке. В список новых стран, подпадающих под программу, вошли Камбоджа, Эфиопия, Грузия, Гренада, Лесото, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Никарагуа, Папуа – Новая Гвинея, Сейшелы и Тунис.
Речь идет о визах категорий B1/B2 для деловых и туристических поездок. Новые правила вступят в силу 2 апреля и направлены на снижение числа случаев превышения сроков пребывания в США.
Залог будет возвращаться заявителям, если они соблюдут условия визы и покинут страну вовремя либо не воспользуются визой.
В госдепартаменте отметили, что программа уже показала эффективность в борьбе с нарушениями миграционного режима.