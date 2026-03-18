Путин откроет новые объекты в Крыму и Севастополе
Президент России Владимир Путин намерен в формате видеоконференции открыть ряд новых объектов, построенных в Крыму и Севастополе. Открытие приурочено ко Дню воссоединения этих регионов с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин также намерен провести совещание с членами правительства. В качестве профильного вопроса будет рассматриваться тема социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Планируется доклад вице-премьера Марата Хуснуллина по этой теме.
«И, как обычно делает президент, будут также еще затрагиваться и текущие оперативные вопросы в ходе этого совещания», – добавил Песков.
По словам Пескова, у российского лидера 18 марта также запланированы текущие рабочие непубличные встречи.
16 марта 2014 г. состоялся референдум, по результатам которого 96,77% избирателей Автономной Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.