Политика

Путин откроет новые объекты в Крыму и Севастополе

Ведомости

Президент России Владимир Путин намерен в формате видеоконференции открыть ряд новых объектов, построенных в Крыму и Севастополе. Открытие приурочено ко Дню воссоединения этих регионов с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин также намерен провести совещание с членами правительства. В качестве профильного вопроса будет рассматриваться тема социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Планируется доклад вице-премьера Марата Хуснуллина по этой теме.

«И, как обычно делает президент, будут также еще затрагиваться и текущие оперативные вопросы в ходе этого совещания», – добавил Песков.

По словам Пескова, у российского лидера 18 марта также запланированы текущие рабочие непубличные встречи.

16 марта 2014 г. состоялся референдум, по результатам которого 96,77% избирателей Автономной Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте