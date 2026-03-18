Песков: в России журналисту Боке ничто не будет угрожать
Французский журналист Адриан Боке может приехать в Россию, где ему ничто не будет угрожать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Боке является гражданином РФ.
Так пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос о том, получит ли Боке помощь от Москвы на фоне санкций со стороны Евросоюза (ЕС). Сам французский журналист обратился к президенту Владимиру Путину за помощью.
«Мы видели соответствующие сообщения в средствах массовой информации. Он гражданин России, он может приехать в Россию. Здесь ему ничего не будет угрожать. Это первое. Ну и пока, честно говоря, я не понимаю, о какой помощи может идти речь – то есть что он сам имеет в виду. Думаю, это прояснится в ближайшее время», – сказал Песков. Он также заявил, что Кремль пока не располагает его отдельным обращением к президенту.
Боке был принят в российское гражданство 24 февраля 2023 г. Он освещал спецоперацию на Украине, ездил в Донбасс с гуманитарной миссией. В сентябре 2022 г. француз подвергся нападению в Стамбуле, которое, по его мнению, было организовано СБУ. В января 2024 г. МВД РФ приняло ходатайство Боке о признании его беженцем.