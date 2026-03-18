Политика

Власти Великобритании заявили о национальном масштабе вспышки менингита

Ведомости

Вспышка менингита в Великобритании переросла в проблему национального масштаба. Органы здравоохранения рекомендовали прием антибиотиков и вакцинацию.

Агентство по безопасности здоровья (UKHSA) Британии насчитало 20 вероятных случаев заболевания, все из которых диагностированы у молодых людей. Вспышка началась в юго-восточном графстве Кент в начале марта.

Врачи получили рекомендацию выписывать антибиотики всем студентам Кентского университета и тем, кто посетил ночной клуб «Club Chemistry» в Кентербери в начала месяца. Кроме того, молодые люди пройдут вакцинацию. Программа охватит до 5000 студентов на первом этапе.

Профессор общественного здравоохранения Шеффилдского университета Эндрю Ли заявил, что это серьезное заболевание, которое, к счастью, нелегко передать. Им сложно заразиться в автобусе или при случайном столкновении с кем-либо в коридоре.

Менингит – это воспаление оболочки головного и спинного мозга, которое может быть смертельным. Вспышка менингита в Великобритании вызвана штаммом менингита B, инфекция вызвана бактерией.

