Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Путин: на развитие Крыма и Севастополя направили 1,3 трлн рублей

Ведомости

На развитие Крыма и Севастополя за 12 лет было направлено около 1,3 трлн руб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством в годовщину присоединения регионов.

По его словам, средства были направлены на восстановление и создание транспортной и инженерной инфраструктуры, развитие энергетики, промышленности, образования и здравоохранения. Также реализуются инвестиционные проекты с участием государства и бизнеса.

Путин отметил, что это способствует росту производства, созданию рабочих мест и увеличению заработных плат. Он добавил, что важным фактором развития региона является свободная экономическая зона, где зарегистрировано более 1600 резидентов.

«Прошу правительство и впредь уделять самое пристальное внимание развитию этих наших субъектов Федерации, укреплению их экономического потенциала и промышленной базы, повышению уровня жизни местных жителей», – подчеркнул президент.

В декабре 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 4,2 млрд руб. на опережающее финансирование строительства и реконструкции автодорог в Крыму.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её