Путин: на развитие Крыма и Севастополя направили 1,3 трлн рублей
На развитие Крыма и Севастополя за 12 лет было направлено около 1,3 трлн руб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством в годовщину присоединения регионов.
По его словам, средства были направлены на восстановление и создание транспортной и инженерной инфраструктуры, развитие энергетики, промышленности, образования и здравоохранения. Также реализуются инвестиционные проекты с участием государства и бизнеса.
Путин отметил, что это способствует росту производства, созданию рабочих мест и увеличению заработных плат. Он добавил, что важным фактором развития региона является свободная экономическая зона, где зарегистрировано более 1600 резидентов.
«Прошу правительство и впредь уделять самое пристальное внимание развитию этих наших субъектов Федерации, укреплению их экономического потенциала и промышленной базы, повышению уровня жизни местных жителей», – подчеркнул президент.
В декабре 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 4,2 млрд руб. на опережающее финансирование строительства и реконструкции автодорог в Крыму.