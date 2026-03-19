Главная / Политика /

Над Россией сбили 138 украинских беспилотников

Ведомости

138 украинских беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов сбили над Краснодарским краем – 40. Над Крымом уничтожили 35 БПЛА, над Ставропольским краем – 28, над Курской областью – восемь, над Ростовской областью – два.

Также БПЛА уничтожены над акваториями: над Азовским морем – 18, над Черным морем – семь.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дроны были сбиты в Таганроге, пострадавших нет. Незначительные повреждения при падении обломков БПЛА получил многоквартирный дом – повреждено остекление в одной из квартир.

Атаке подвергся Кочубеевский округ Ставропольского края, пострадала женщина в результате падения обломков БПЛА на частное домовладение. сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий.

