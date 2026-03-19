Главная / Политика /

Новым секретарем совета нацбезопасности Ирана стал экс-министр обороны Дехган

Ведомости

Бывшего министра обороны Ирана Хосейна Дехгана назначили новым секретарем высшего совета национальной безопасности, передает Didban Iran. Прежний глава ведомства был убит при израильском ударе.

Дехгану 69 лет. Служил командиром в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) и в его военно-воздушных силах. Был командующим КСИР в Тегеране, Исфахане, Сирии и Ливане.

Занимал пост министра обороны с августа 2013 г. Проработал в этой должности до августа 2017 г. После был советником верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Экс-глава высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит 17 марта. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что это произошло при ночных ударах по Ирану.

18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона осуждает убийства представителей руководства Ирана. Президент РФ Владимир Путин выражал соболезнования в связи с гибелью иранских лидеров.

