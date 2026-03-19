Корреспондент и оператор RT пострадали на юге Ливана после удара Израиля
Корреспондент Russia Today (RT) Стив Суини и оператор телеканала ранены в результате израильской атаки на юге Ливана. Об этом сообщили в RT.
«Оба в сознании, сейчас получают медицинскую помощь в госпитале. Говорят, что шрапнель от взрыва зацепила конечности», – добавили в RT.
По словам журналистов, израильский самолет выпустил ракету по машине, когда они ехали через мост возле военной базы.
С 28 февраля Израиль продолжает свою операцию против Ирана, которую он проводит совместно с США. Тегеран поддержала связанная с ним ливанская группировка «Хезболла». С того момента Израиль и шиитская группировка наносят друг по другу удары.
12 марта израильские силы совершили удар по набережной Бейрута. Погибли по меньшей мере семь человек, еще 21 человек получил ранения. Удар был нанесен по пляжу Рамлет аль-Байда, на котором, по данным СМИ, под открытым небом спят люди, перемещенные в связи с конфликтом.