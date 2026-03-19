Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Американская нацразведка: цели США и Израиля в войне с Ираном расходятся

Цели США и Израиля в их совместной военной операции против Ирана не совпадают, об этом заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард.

«Цели, которые были изложены президентом [США Дональдом Трампом], отличаются от целей, изложенных израильским правительством», – сказала она (цитата по ТАСС).

Глава нацразведки также затруднилась уточнить позицию Израиля по возможному дипломатическому урегулированию с Ираном. «Я не знаю ответа на это. Не знаю, какую Израиль занимает позицию по этому [вопросу]», – отметила Габбард.

По ее словам, в случае сохранения в Тегеране нынешнего режима Иран может предпринять попытки восстановления военного потенциала. «Если враждебно настроенный режим выживет, то он, вероятно, будет стремиться начать многолетние усилия по восстановлению своих вооруженных сил, ракетных сил и БПЛА», – заявила она.

19 марта глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что США допустили серьезную ошибку, позволив втянуть себя в войну с Ираном, и не смогут достичь желаемых результатов.

По его словам, последствия конфликта уже ощущаются по всему миру, в том числе из-за блокировки Ормузского пролива и последовавшего энергетического кризиса. Аль-Бусаиди отметил, что, если подобные последствия не были просчитаны заранее, то это является «серьезнейшим просчетом» организаторов конфликта.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её