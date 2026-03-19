Американская нацразведка: цели США и Израиля в войне с Ираном расходятся
Цели США и Израиля в их совместной военной операции против Ирана не совпадают, об этом заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард.
«Цели, которые были изложены президентом [США Дональдом Трампом], отличаются от целей, изложенных израильским правительством», – сказала она (цитата по ТАСС).
Глава нацразведки также затруднилась уточнить позицию Израиля по возможному дипломатическому урегулированию с Ираном. «Я не знаю ответа на это. Не знаю, какую Израиль занимает позицию по этому [вопросу]», – отметила Габбард.
По ее словам, в случае сохранения в Тегеране нынешнего режима Иран может предпринять попытки восстановления военного потенциала. «Если враждебно настроенный режим выживет, то он, вероятно, будет стремиться начать многолетние усилия по восстановлению своих вооруженных сил, ракетных сил и БПЛА», – заявила она.
19 марта глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что США допустили серьезную ошибку, позволив втянуть себя в войну с Ираном, и не смогут достичь желаемых результатов.
По его словам, последствия конфликта уже ощущаются по всему миру, в том числе из-за блокировки Ормузского пролива и последовавшего энергетического кризиса. Аль-Бусаиди отметил, что, если подобные последствия не были просчитаны заранее, то это является «серьезнейшим просчетом» организаторов конфликта.