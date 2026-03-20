Силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
В Краснодарском крае было ликвидировано 14 воздушных целей, над Черным морем – шесть. По два беспилотника российские военные уничтожили в Белгородской области и в Крыму, по одному – в Брянской и Ростовской областях.
Ночью 20 марта Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Волгограда и Геленджика. Мера уже отменена.