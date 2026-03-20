МИД РФ заявил протест послу Израиля из-за удара по журналистам RT в Ливане
Российская сторона заявила протест послу Израиля в РФ Одеду Йосефу в связи с обстрелом сотрудников съемочной группы телеканала RT, которые были ранены в ходе ракетной атаки израильских ВВС на юге Ливана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Замминистра иностранных дел РФ Георгий Борисенко принял Йосефа 20 марта. Ему было указано на необходимость тщательного расследования обстоятельств случившегося и недопущения подобных инцидентов в будущем.
В ходе разговора ключевое внимание было уделено напряженной обстановке на Ближнем Востоке.
Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 19 марта на юг Ливана была совершена ракетная атака израильских ВВС. Ранения получили сотрудники RT, находившиеся поблизости на редакционном задании. Им была оказана медпомощь. Захарова подчеркнула, что подобные действия израильской стороны и ее военных рассматриваются Россией «как грубое нарушение норм международного права, сознательное воспрепятствование работе сотрудников средств массовой информации и покушение на их здоровье и жизнь».