МИД РФ заявил протест послу Израиля из-за удара по журналистам RT в Ливане

Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 19 марта на юг Ливана была совершена ракетная атака израильских ВВС. Ранения получили сотрудники RT, находившиеся поблизости на редакционном задании. Им была оказана медпомощь. Захарова подчеркнула, что подобные действия израильской стороны и ее военных рассматриваются Россией «как грубое нарушение норм международного права, сознательное воспрепятствование работе сотрудников средств массовой информации и покушение на их здоровье и жизнь».