OpenAI планирует почти удвоить штат сотрудников до конца года
Компания OpenAI, разрабатывающая модели искусственного интеллекта, намерена почти вдвое увеличить численность персонала до конца 2026 г., пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Стартап, рыночная стоимость которого оценивается в $730 млрд, планирует расширить штат с нынешних 4 500 до 8 000 сотрудников.
Новые сотрудники будут преимущественно задействованы в сферах разработки продуктов, инженерии, исследований и продаж. Кроме того, компания усилит набор специалистов по направлению «технического посольства» – они будут помогать корпоративным клиентам эффективнее использовать инструменты OpenAI.
В рамках подготовки к расширению OpenAI подписала новый договор аренды офиса в Сан-Франциско, увеличив свое присутствие в городе до более чем 1 млн квадратных футов. Как ожидается, в этом году компания будет нанимать в среднем 12 новых сотрудников в день.
Кампания по набору персонала стала частью стратегической перестройки компании на фоне усиливающейся конкуренции на рынке искусственного интеллекта. Согласно данным платежного стартапа Ramp, корпоративные клиенты, впервые приобретающие ИИ-решения, в настоящее время в три раза чаще выбирают продукцию конкурента OpenAI – компании Anthropic. Год назад ситуация была обратной.
OpenAI ускоряет продвижение своих продуктов среди бизнес-клиентов, стремясь не только догнать Anthropic, но и отразить растущую конкуренцию со стороны Google в борьбе за рынок, объем которого оценивается в сотни миллиардов долларов.
В конце 2025 г. генеральный директор Сэм Альтман поручил сотрудникам сосредоточиться на основном продукте – ChatGPT.
Группы разработчиков ИИ активизировали наем так называемых инженеров прямого развертывания – специалистов, которые работают внутри бизнеса, помогая клиентам настраивать модели ИИ под их нужды. Такой подход впервые применила компания по обработке данных Palantir.
OpenAI также ведет переговоры с частными инвестиционными компаниями о создании совместного предприятия, которое будет внедрять продукты стартапа в портфельных компаниях этих фондов.