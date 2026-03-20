OpenAI планирует почти удвоить штат сотрудников до конца года

В рамках подготовки к расширению OpenAI подписала новый договор аренды офиса в Сан-Франциско, увеличив свое присутствие в городе до более чем 1 млн квадратных футов. Как ожидается, в этом году компания будет нанимать в среднем 12 новых сотрудников в день.