Средства ПВО за ночь уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами РФ
Дежурными средствами противовоздушной обороны в ночь на 21 марта перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Беспилотники сбиты над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республиками Крым, Татарстан и Московского региона.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении 49 беспилотных летательных аппаратов на подлете к Москве. О нейтрализации последних пяти аппаратов он сообщил в 6:14.