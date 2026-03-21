Умер спецпрокурор по делу о вмешательстве России в американские выборы

Умер спецпрокурор по делу о вмешательстве России в американские выборыТрамп заявил, что Мюллер «больше не причинит вред невинным людям»
Бывший глава ФБР и спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший предполагаемое вмешательство России в президентские выборы 2016 г., скончался, сообщило издание MS Now со ссылкой на источники.
Мюллеру был 81 год. Причина смерти не называется.
«Я рад, что он умер. Он больше не сможет причинять вред невинным людям», – написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.
Президент США Джордж Буш-младший назначил Мюллера главой ФБР за неделю до терактов 11 сентября 2001 г. Он возглавлял спецслужбу 12 лет. В 2017 г. Мюллер стал спецпрокурором США и проработал на этом посту два года.
Спецслужбы США начали обвинять Россию во вмешательстве в избирательный процесс летом 2016 г., после кибервзлома серверов демократической партии. Тогдашний кандидат в президенты Хиллари Клинтон возложила ответственность на Москву.
В мае 2017 г. по этому делу было инициировано расследование, которое возглавил Мюллер. Его доклад, опубликованный в апреле 2019 г., не выявил сговора между командой выигравшего тогда президента Дональда Трампа и российскими властями. Сам Трамп с самого начала отвергал обвинения, а Москва называла их беспочвенными.