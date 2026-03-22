Иран пригрозил ударами по энергетике на Ближнем Востоке
Военные Ирана пригрозили нанести удары по всей энергетической инфраструктуре, связанной с США и Израилем на Ближнем Востоке, в случае если будут атакованы иранские электростанции. Об этом сообщило агентство Al Jazeera.
Представитель центрального командования «Хатам аль-Анбия» Эбрагим Зольфагари заявил, что Иран также нанесет удары по опреснительным установкам и объектам информационно-технологической инфраструктуры, связанным с США и Израилем.
Это предупреждение прозвучало после того, как Трамп пригрозил атаковать иранские электростанции, если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.
Агентство Fars News отметило, что покойный глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее предупреждал: если по иранской электросети будет нанесен удар, «весь регион погрузится во тьму в течение получаса».
Эскалация в регионе продолжается с 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю и объектам США в странах Персидского залива.