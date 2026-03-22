Число пострадавших в израильском Араде возросло до 88
По меньшей мере 88 человек получили ранения в результате иранского ракетного удара по южному городу Арад. Об этом сообщило агентство Al Jazeera со ссылкой на службу скорой помощи Израиля
В организации уточнили, что 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 19 – в состоянии средней степени тяжести.
21 марта в городе Арад на юге Израиля были повреждены несколько зданий в результате попадания иранской баллистической ракеты.
Эскалация в регионе продолжается с 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю и объектам США в странах Персидского залива.