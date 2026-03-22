На Кубе произошло второе за неделю отключение электричества
Электрическая сеть Кубы вновь осталась без напряжения, что стало вторым серьезным сбоем в энергосистеме страны за эту неделю, на фоне топливного эмбарго со стороны американской администрации и давления на правительство в Гаване. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Энергосистема Кубы полностью вышла из строя поздно вечером 21 марта, сообщило государственное информационное агентство CubaDebate, добавив, что ведутся работы по возобновлению подачи электроэнергии «как можно скорее». Согласно предварительным данным, причиной отключений стал сбой в работе энергоблока в Нуэвитасе.
Отключение электроэнергии последовало за аналогичным инцидентом 16 марта на фоне ужесточения политики США, направленной на лишение кубинского правительства доступа к топливу и финансированию. Bloomberg уточняет, что 10 млн жителей острова годами страдают от хронических веерных отключений электричества, ситуация усугубилась на фоне усиления эмбарго при администрации президента США Дональда Трампа.
Теплоэлектростанциям страны требуется около 100 000 баррелей нефти в день для удовлетворения спроса, при этом внутренняя добыча покрывает лишь две пятых от этого объема. Ситуация ухудшилась после того, как многолетние поставки топлива из Венесуэлы прекратились, когда США взяли под контроль продажи нефти из южноамериканской страны.
Кубинские власти ответили на давление США, направленное на открытие экономики, разрешив частным компаниям сотрудничать с государством в качестве предварительного шага, чтобы помочь обеспечить страну дополнительным топливом.