Политика

Трамп заявил, что рад смерти экс-главы ФБР Мюллера

Ведомости

Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление в социальных сетях после известия о смерти бывшего директора ФБР Роберта Мюллера. В своем сообщении Трамп написал: «Хорошо, я рад, что он мертв».

Роберт Мюллер занимал пост специального прокурора, расследовавшего связи избирательной кампании Трампа с Россией в первый президентский срок. В своем посте Трамп также добавил, что Мюллер «больше не может причинять вред невинным людям».

Телеканал CNN уточняет, что это не первый случай, когда Трамп делает подобные заявления в адрес умерших политических оппонентов. Ранее президент США критиковал скончавшегося сенатора Джона Маккейна, а также делал высказывания в адрес покойного конгрессмена Джона Динджелла.

В 2025 г. Трамп также подвергся критике после публикаций о членах семьи Кеннеди, сделанных вскоре после смерти внучки бывшего президента Татьяны Шлоссберг. Аналогичные замечания звучали в адрес режиссера Роба Райнера после его гибели.

Представители Демократической партии и некоторые республиканцы выразили несогласие с подобными высказываниями президента.

