В Словении началось голосование на выборах в парламент

16 марта в ходе телевизионных дебатов Голоб обвинил Яншу в «государственной измене» в связи с этими записями, заявив, что лидер оппозиции причастен к этой операции. Янша отрицает какую-либо причастность, заявив, что «Словения никогда не будет прежней после этого разоблачения коррупции». Тем не менее, согласно прогнозам, ни одна из партий не получит абсолютного большинства, что открывает путь к коалиционным переговорам с участием более мелких левых и правых фракций. Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что, вероятно, назначит премьер-министром того, кто сможет заручиться поддержкой большинства в парламенте.