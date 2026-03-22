В Словении началось голосование на выборах в парламент
В Словении открылись избирательные участки для голосования на выборах в государственное собрание (парламент). Об этом сообщает государственная избирательная комиссия страны. Участки работают с 07:00 до 19:00 по местному времени (09:00–21:00 мск). Первые предварительные итоги выборов ожидаются в 20:30 по местному времени (22:30 мск).
Как сообщает «РИА Новости», правом голоса обладают 1 695 196 граждан. На 88 депутатских мест претендуют 17 политических сил. Для прохождения в парламент им необходимо преодолеть 4%-ный барьер. Срок полномочий депутатов – четыре года. Еще по одному мандату зарезервированы для представителей венгерского и итальянского национальных меньшинств.
В борьбе за места в парламенте лидируют две политические силы: движение «Свобода» (Sloboda) действующего премьер-министра Роберта Голоба и Словенская демократическая партия (SDS) Янеза Янши, который дважды возглавлял правительство Словении.
Как пишет Bloomberg, финальный опрос общественного мнения показал, что партия националистического лидера Янеза Янши, долгое время считавшаяся фаворитом, отстает от левоцентристской партии премьер-министра Роберта Голоба, что делает исход выборов непредсказуемым.
Резкое изменение расклада сил произошло на фоне того, как Янша столкнулся с обвинениями в найме израильской частной разведывательной компании для влияния на результаты выборов после серии видеозаписей, на которых якобы зафиксированы коррупционные действия среди соратников премьера.
Службы разведки Словении заявили, что они выявили факты иностранного вмешательства в предвыборную кампанию.
16 марта в ходе телевизионных дебатов Голоб обвинил Яншу в «государственной измене» в связи с этими записями, заявив, что лидер оппозиции причастен к этой операции. Янша отрицает какую-либо причастность, заявив, что «Словения никогда не будет прежней после этого разоблачения коррупции». Тем не менее, согласно прогнозам, ни одна из партий не получит абсолютного большинства, что открывает путь к коалиционным переговорам с участием более мелких левых и правых фракций. Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что, вероятно, назначит премьер-министром того, кто сможет заручиться поддержкой большинства в парламенте.