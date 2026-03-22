В Катаре обнаружены тела шести погибших при крушении самолета

В Катаре спасатели обнаружили тела шести человек после крушения самолета в территориальных водах страны. Об этом сообщило МВД Катара в соцсети X.

На борту находились семь человек. Специализированные группы продолжают интенсивные поиски последнего пропавшего без вести. Операция проводится в рамках установленных процедур, задействованы все необходимые силы и средства.

Обстоятельства крушения уточняются. На месте работают следователи, которым предстоит установить причины произошедшего.

Военный самолет, предназначенный для перевозки личного состава, потерпел крушение рано утром 22 марта, сообщило минобороны Катара.

Ведомство сообщило в X, что во время рутинного технического обслуживания в аэропорту была допущена ошибка, из-за которой самолет упал в воды, принадлежащие государству.

