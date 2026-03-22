В Германии на день закроются аптеки из-за общенациональной забастовки

Аптечный рынок Германии переживает затяжной кризис. За последние годы количество аптек неуклонно сокращается: если в 2013 г. их насчитывалось почти 21 000, то сейчас осталось около 16 600. В коалиционном соглашении правительства было прописано повышение оплаты труда аптекарей, однако до сих пор обещанная корректировка так и не вступила в силу. Профессиональное сообщество не намерено мириться с бездействием властей.