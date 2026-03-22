В Германии на день закроются аптеки из-за общенациональной забастовки
Аптеки Германии готовятся к общенациональной акции протеста, пишет Bild. Федеральное объединение немецких ассоциаций фармацевтов (ABDA) призвало к закрытию аптек по всей стране, а также к проведению демонстраций в Берлине, Ганновере, Дюссельдорфе и Мюнхене. Причина – многолетнее ожидание повышения платы за аптечные услуги, которое было обещано правящей коалицией, но до сих пор не реализовано в рамках реформы, предложенной федеральным министром здравоохранения Ниной Варкен (ХДС).
Пациентов призывают заранее позаботиться о наличии необходимых лекарств. В день протеста, 23 марта, работать будут только аптеки, назначенные на неотложную помощь, – около 1100 учреждений по всей стране. Остальные аптеки останутся закрытыми. Президент ABDA Томас Прайс подчеркнул, что «политика должна выполнить свои обязательства сейчас», иначе волна закрытий аптек продолжится, а пациенты в регионах окажутся в критической ситуации без доступа к лекарствам.
Аптечный рынок Германии переживает затяжной кризис. За последние годы количество аптек неуклонно сокращается: если в 2013 г. их насчитывалось почти 21 000, то сейчас осталось около 16 600. В коалиционном соглашении правительства было прописано повышение оплаты труда аптекарей, однако до сих пор обещанная корректировка так и не вступила в силу. Профессиональное сообщество не намерено мириться с бездействием властей.
В 2023 г. ассоциации фармацевтов уже призывали к закрытию аптек, и тогда к призыву присоединились около 90% учреждений. Теперь аптекари вновь намерены напомнить о себе, рассчитывая добиться от правительства выполнения ранее данных обещаний.