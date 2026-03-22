Reuters: взрыв на острове в Бахрейне произошел из-за падения ракеты Patriot
Американская зенитная батарея Patriot могла выпустить ракету-перехватчик, которая при падении привела к мощному взрыву в жилом районе Бахрейна 9 марта. К такому выводу пришли эксперты Института международных исследований Миддлбери, пишет Reuters. В результате инцидента на острове Ситра пострадали 32 человека, включая детей, некоторые получили серьезные ранения. Изначально и Бахрейн, и США возложили вину за взрыв на иранский беспилотник, однако позже Манама впервые признала, что к взрыву причастна ракета Patriot.
Аналитики установили, что подозрительная ракета была запущена с американской батареи, расположенной примерно в 7 км от пострадавшего района. Ключевым доказательством стало видео, снятое из многоквартирного дома, на котором запечатлен полет ракеты по северо-восточной траектории с последующей детонацией. Исследователи также использовали коммерческие спутниковые снимки, подтвердившие, что батарея Patriot находится на этом месте с 2009 г. и имеет характерные для американских, а не бахрейнских сил особенности.
Правительство Бахрейна заявило, что ракета успешно перехватила иранский беспилотник в воздухе, а ущерб и ранения не стали результатом падения на землю. Однако эксперты из Миддлбери усомнились в этой версии, указав, что характер разрушений и отсутствие доказательств наличия беспилотника над районом позволяют предположить, что взрыв произошел из-за детонации боевой части и неизрасходованного топлива самой ракеты Patriot. В анализе подчеркивается, что если перехват все же имел место, то «это была безответственная попытка, поскольку она подвергала опасности жизни и дома мирных жителей союзников в жилом районе».
Как пишет издание, инцидент высветил риски стратегии использования дорогостоящего высокоточного оружия для защиты от атак гораздо более дешевых беспилотников. Несмотря на применение Patriot, той же ночью бахрейнские ПВО не смогли предотвратить удары по близлежащему нефтеперерабатывающему заводу, который позднее объявил форс-мажор. Ни Вашингтон, ни Манама не предоставили доказательств причастности иранского беспилотника к инциденту в жилом районе, а Пентагон перенаправил запросы журналистов в Центральное командование США, которое оставило их без ответа.