Политика

Умер бывший премьер Франции Лионель Жоспен

Бывший премьер-министр Франции Лионель Жоспен скончался на 89-м году жизни. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в его Социалистической партии.

Жоспен занимал пост премьера Франции с 1997 по 2002 г. В апреле 2002 г. впервые в истории Франции во второй тур президентских выборов вышел ультраправый кандидат Жан-Мари Ле Пен. Жоспен тогда объявил об уходе из политики и больше никогда не занимал выборных должностей.

Занимая пост премьер-министра, Жоспен сократил продолжительность рабочего дня, расширил систему бесплатного медицинского обслуживания и ввел институт гражданских союзов, которые предоставили парам, не состоящим в браке, – и однополым (ЛГБТ, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), и гетеросексуальным – те же права, что и у супругов. Жоспен также был сторонником финансовой сдержанности и продал частному сектору больше государственных активов, чем кто-либо из его предшественников.

