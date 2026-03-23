Умер бывший премьер Франции Лионель Жоспен
Бывший премьер-министр Франции Лионель Жоспен скончался на 89-м году жизни. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в его Социалистической партии.
Жоспен занимал пост премьера Франции с 1997 по 2002 г. В апреле 2002 г. впервые в истории Франции во второй тур президентских выборов вышел ультраправый кандидат Жан-Мари Ле Пен. Жоспен тогда объявил об уходе из политики и больше никогда не занимал выборных должностей.
Занимая пост премьер-министра, Жоспен сократил продолжительность рабочего дня, расширил систему бесплатного медицинского обслуживания и ввел институт гражданских союзов, которые предоставили парам, не состоящим в браке, – и однополым (ЛГБТ,