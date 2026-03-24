Пентагон после проигрыша в суде запретит размещать офисы СМИ в своем здании
Министерство обороны США больше не позволит медиаорганизациям держать офисы в здании Пентагона после того, как федеральный судья постановил, что министр войны Пит Хегсет неправомерно аннулировал аккредитацию для десятков из них. Об этом сообщает Bloomberg.
Представитель ведомства Шон Парнелл объявил в соцсети X, что Пентагон закроет так называемый «корреспондентский коридор», приняв решение о том, что доступ в здание в Арлингтоне «не может поддерживаться на должном уровне без возможности проверять владельцев аккредитации на предмет угроз безопасности».
Парнелл сообщил, что «новая и улучшенная» рабочая зона для прессы будет создана во вспомогательном помещении за пределами здания. Она станет доступной, «когда будет готова».
Данное решение отменяет многолетнюю практику, при которой аккредитованные журналисты имели рабочие места в здании Пентагона – договоренность, которую предыдущие министры обороны как от Республиканской, так и от Демократической партии считали не представляющей угрозы безопасности.
Агентство уточняет, что это решение стало эскалацией со стороны офиса Хегсета спустя три дня после того, как окружной судья США Пол Фридман в Вашингтоне вынес решение в пользу иска, поданного The New York Times, в котором администрацию обвиняли в нарушении свободы слова.
Ассоциация прессы Пентагона назвала заявление министерства обороны «явным нарушением буквы и духа решения прошлой недели» и заявила, что «консультируется со своими юристами».