Израиль намерен установить контроль над «значительной» частью южного Ливана
Израиль собирается установить контроль над «значительной» частью южного Ливана в ходе операции против ливанской группировки «Хезболла». Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
«Сотни тысяч эвакуированных жителей южного Ливана не вернутся к югу от реки Литани до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность жителей севера [Израиля]», – сказал он (цитата по The New York Times).
Как утверждает Кац, израильские военные наносят удары по деревням вблизи ливанской границы, которые «в основном опустели» после предупреждения Израиля об эвакуации населения.
9 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана. В ходе операции военные будут уничтожать объекты инфраструктуры «Хезболлы» и ликвидировать ее членов на южной территории Ливана.
Кроме того, Израиль уничтожил пять мостов через реку Литани, которые «Хезболла» использовала для переброски подкреплений для борьбы против Израиля. NYT отметила, что мосты также являются жизненно важной артерией для мирных жителей.