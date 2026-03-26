Политика

Япония впервые за 81 год направит военный контингент на Филиппины

Ведомости

Японские войска в рамках учений Balikatan впервые со Второй мировой войны отправят боевые подразделения на Филиппины, сообщила газета Naval News.

Издание напомнило, что в прошлом году было ратифицировано соглашение о взаимном доступе. Этот документ упрощает процесс развертывания для боевой подготовки и реагирования на стихийные бедствия.

«81 год спустя мы вновь увидим японские боевые подразделения на филиппинской земле. Раньше мы были по разные стороны баррикад. На этот раз мы оказались на одной стороне», – отметил глава ВС Филиппин генерал-лейтенант Ромео Браунер-младший.

В ходе учений Balikatan в 2026 г. Филиппины, США и другие страны отработают ряд мероприятий — от применения мер во время стихийных бедствий до киберзащиты и космических операций.

