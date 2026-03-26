Главная / Политика /

Путин выступит на съезде РСПП

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин обратится к участникам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Сегодня президент обратится к ним, будет его выступление, как всегда, интересное и ожидаемое в кругу российского бизнеса», – отметил он.

После этого глава государства в закрытом режиме отдельно встретится с членами бюро управления РСПП и с приглашенными предпринимателями, добавил представитель Кремля. По его словам, это даст возможность обсудить наиболее актуальные и животрепещущие для российского бизнеса вопросы.

XXXV съезд РСПП проходит 26 марта в Национальном центре «Россия». К участию приглашены руководители федеральных органов исполнительной власти, руководство Банка России, члены бюро правления РСПП и др. Основными темами обозначены ключевые направления взаимодействия бизнеса и власти и предложения по участию предпринимательского сообщества в достижении национальных целей развития страны и реализации национальных проектов.

