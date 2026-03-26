Над регионами России сбили 36 беспилотников за три часа
В период с 21:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны в Мах.
Дроны сбили в небе над Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областями.
Ранее, с 18:00 до 21:00 мск, средства ПВО перехватили 30 беспилотников. Они были уничтожена над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Тверской и Новгородской областей, уточняло оборонное ведомство.
Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов для аэропортов Ижевска, «Пулково» и Пскова. Меры для псковской воздушной гавани еще действуют. На использование воздушного пространства над петербургским аэропортом действуют ограничения. Рейсы отправляются и принимаются по согласованию.