Над регионами России сбили 36 беспилотников за три часа

Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов для аэропортов Ижевска, «Пулково» и Пскова. Меры для псковской воздушной гавани еще действуют. На использование воздушного пространства над петербургским аэропортом действуют ограничения. Рейсы отправляются и принимаются по согласованию.