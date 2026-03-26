Вице-мэра Сочи Горобца подозревают в махинациях с землей на 400 млн рублей
Центральный районный суд Сочи арестовал на два месяца вице-мэра города Евгения Горобца, пишет объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Как следует из материалов дела, в августе 2025 г. чиновник вступил в сговор с предпринимателем, договорившись о лоббировании его интересов и интересов подконтрольных ему юридических лиц. Горобец предложил передать юридическому лицу в аренду без торгов земельный участок кадастровой стоимостью свыше 400 млн руб., расположенный в районе санатория «Волна», с правом последующего выкупа для реализации инвестиционного проекта.
Личная заинтересованность обвиняемого, по версии следствия, заключалась в возможности трудоустройства его дочери в коммерческую организацию. Предполагалось, что она будет формально выполнять обязанности, но при этом получать заработную плату.
Следствие ходатайствовало о заключении Горобца под стражу, указав, что с учетом личности обвиняемого, обстоятельств дела и характера инкриминируемого преступления иная мера пресечения невозможна. Защита настаивала на домашнем аресте либо залоге.
Суд, изучив материалы и заслушав доводы сторон, удовлетворил ходатайство следствия. Горобец заключен под стражу сроком на два месяца – до 26 мая 2026 г.
Вместе с Горобцом были задержаны руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов и директор правового департамента Сочи Роман Рябцев.
По данным следствия, к Рябцеву обратился его коллега из другого департамента администрации Сочи, действовавший в интересах третьего лица, с просьбой помочь получить земельный участок в безвозмездное пользование. Рябцев сообщил, что для положительного решения вопроса с должностными лицами мэрии необходимо передать 3,5 млн руб. В момент передачи денежных средств Рябцева задержали. Он дал признательные показания и сотрудничает со следствием, суд удовлетворил ходатайство о домашнем аресте до 26 мая 2026 г.