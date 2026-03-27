За ночь силы ПВО сбили 85 БПЛА над регионами
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа в российских регионах. Атаки были отражены с 23:00 мск 26 марта до 7:00 мск 27 марта, сообщает Минобороны РФ.
БПЛА уничтожены в Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областях, а также над Черным морем, Крымом и Московским регионом.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что дежурные силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников в небе над Ленинградской областью. Обошлось без пострадавших.
Ночью действовали ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах «Пулково», «Домодедово», «Внуково» (принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами), авиагаванях Калуги («Грабцево»), Пскова, Череповца, Ярославля («Туношна»). Были также введены временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград и в обратном направлении. На момент публикации материала меры отменены.