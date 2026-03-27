Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

За ночь силы ПВО сбили 85 БПЛА над регионами

Ведомости

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа в российских регионах. Атаки были отражены с 23:00 мск 26 марта до 7:00 мск 27 марта, сообщает Минобороны РФ.

БПЛА уничтожены в Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областях, а также над Черным морем, Крымом и Московским регионом.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что дежурные силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников в небе над Ленинградской областью. Обошлось без пострадавших.

Ночью действовали ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах «Пулково», «Домодедово», «Внуково» (принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами), авиагаванях Калуги («Грабцево»), Пскова, Череповца, Ярославля («Туношна»). Были также введены временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград и в обратном направлении. На момент публикации материала меры отменены.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её