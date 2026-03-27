За ночь силы ПВО сбили 85 БПЛА над регионами

Ночью действовали ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах «Пулково», «Домодедово», «Внуково» (принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами), авиагаванях Калуги («Грабцево»), Пскова, Череповца, Ярославля («Туношна»). Были также введены временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград и в обратном направлении. На момент публикации материала меры отменены.