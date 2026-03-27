Премьер-министр Монголии подал в отставку
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар подал заявление об отставке по собственному желанию. Оно принято руководством Монгольской народной партии (МНП), сообщил генеральный секретарь партии Янгуугийн Содбаатар, передает Ikon.
По его словам, решение было рассмотрено на заседании руководящего совета МНП на фоне геополитической напряженности и связанных с ней экономических трудностей, а также проблем в работе государственных институтов на парламентском уровне.
Теперь вопрос об отставке будет рассмотрен парламентом. Как отметил Содбаатар, профильный комитет и пленарное заседание парламента проведут обсуждение уже 27 марта, после чего может быть принято окончательное решение.
В случае одобрения отставки депутаты МНП вынесут кандидатуру нового премьер-министра на рассмотрение партийного малого съезда.