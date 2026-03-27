Путин открыл обновленный Азербайджанский театр в Дербенте
Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл обновленный Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте. В ходе мероприятия глава государства поздравил россиян с Международным днем театра.
«Поздравляю с праздником всех, чья жизнь связана с этим прекрасным видом искусства, – актеров, режиссеров, художников, сотрудников театральных коллективов и, конечно, зрителей, истинных почитателей и ценителей театра всех его жанров», – сказал президент.
По словам Путина, для такой огромной страны, как Россия, очень важно, чтобы «насыщенная, яркая культурная жизнь не считалась привилегией только столичных городов». Все россияне должны иметь возможность видеть «уникальные работы известных режиссеров, размышлять над спектаклями, наслаждаться актерским мастерством непосредственно там, где они живут», подчеркнул президент.
Реконструкция Азербайджанского музыкально-драматического театра была завершена в конце декабря 2025 г. В здании был устроен современный зрительный зал на 272 места, обновлены гримерные, служебные и технические помещения. Театр также был оснащен профессиональным световым и звуковым оборудованием.