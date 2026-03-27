Путин назвал прочной основу отношений России и Азербайджана
Отношения России и Азербайджана развиваются на прочном фундаменте общего исторического и культурного наследия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии обновленного Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте по видеосвязи.
«Хочу отметить, что эти две сцены – в Баку и в данном случае в Дербенте – являются своего рода мостами между нашими культурами», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что культурное взаимодействие играет важную роль в двусторонних связях. По словам президента, для России важно, чтобы «насыщенная, яркая культурная жизнь» была доступна не только в столицах, но и для всех граждан страны.
11 марта Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана. Президент России поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана, а также за помощь в организации доставки гуманитарных грузов для иранского населения через территорию Азербайджана.