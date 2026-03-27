В Испании подвергли эвтаназии 25-летнюю жертву изнасилования
Жительница Испании Ноэлия Кастильо в возрасте 25 лет подверглась эвтаназии. Девушка была частично парализована после попытки самоубийства и группового изнасилования, сообщила в соцсети X христианская ассоциация юристов Abogados Cristianos.
«Эвтаназия Ноэлии уже была проведена. В Abogados Cristianos глубоко сожалеют о ее смерти и заявляют, что этот случай выявляет серьезные недостатки закона об эвтаназии, который не защищает наиболее уязвимых людей», – подчеркнули представители организации.
Ассоциация также призвала политиков пересмотреть законодательство, чтобы не допустить повторений подобных случаев. В публикации отмечается, что процедуру провели после длительного судебного процесса, который длился более полутора лет. Отец девушки при поддержке Abogados Cristianos хотел оспорить решение, но суды разрешили провести процедуру.
Девушка подверглась насилию в государственном центре для уязвимой молодежи в 2022 г. После этого она пыталась покончить с собой и осталась парализованной.