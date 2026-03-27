США сняли санкции с экс-председателя Внешэкономбанка Дмитриева

США сняли санкции с экс-председателя Внешэкономбанка ДмитриеваОн был внесен в список после начала спецоперации на Украине
Минфин США снял санкции с бывшего председателя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
Дмитриев родился 25 августа 1953 г. в Москве. В 1975 г. он окончил Московский финансовый институт по специальности «международные экономические отношения». С 1975 по 1979 г. работал инженером в Государственном комитете по внешним экономическим связям. С 1979 по 1993 г. работал в Министерстве иностранных дел СССР, затем – в Министерстве иностранных дел России. С 1993 г. работал в Министерстве финансов России. В 1995–1997 гг. – заместитель начальника департамента иностранных кредитов и внешнего долга.
В 1997–2002 гг. – первый заместитель председателя Внешэкономбанка и член совета директоров. В 2002–2004 гг. занимал должность заместителя президента – председателя правления Внешторгбанка. В 2004–2016 гг. – председатель Внешэкономбанка.
8 мая 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине Дмитриева внесли в санкционный список США как лицо, связанное с Газпромбанком. 29 сентября он попал в санкционный список Канады. Дмитриев также находится под санкциями Украины и Великобритании.