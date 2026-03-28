Володин за год направил на благотворительность 61,4 млн рублей
В 2025 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин направил на благотворительность 61,4 млн руб. Об этом сообщается на сайте Думы.
Основную часть средств направили на организацию детского досуга для ребят из подшефных образовательных учреждений и на проведение профильной смены «Созвездие» на базе саратовского лагеря «Дубки».
Часть благотворительных средств Володин направил на реконструкцию и обустройство территорий, прилегающих к 428-му Военному госпиталю в Саратове, а также к реабилитационному центру для участников спецоперации в Ленинском районе.
На эти средства также были профинансированы восстановительные работы (первый этап) в ботсаду СГУ и капитальный ремонт одного из учебных заведений в Саратовской области.
В 2024 г. объем благотворительной помощи Володина составил 45,5 млн руб.
В конце 1990-х Володин участвовал в создании ряда бизнес-структур и до 2007 г. оставался их совладельцем, после чего вышел из числа акционеров, реализовав свою долю. Сейчас основной источник его дохода – проценты по банковским вкладам, часть которых он направляет на благотворительность, отмечается на сайте Думы.
В 2018 г. Володин заявил, что откажется от прибавки к пенсии. Он отметил, что говорить о подобных льготах с этической точки зрения для него неприемлемо.