Атака беспилотников повредила радиолокационную систему аэропорта Кувейта
Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке нескольких беспилотных летательных аппаратов, пишет Reuters. По предварительным данным, жертв среди персонала и пассажиров нет, сообщило государственное информационное агентство KUNA со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.
В ведомстве уточнили, что в результате налета дронов система радиолокационного наблюдения получила значительные повреждения. О степени разрушений и возможных сроках восстановления оборудования не сообщается.
25 марта Reuters сообщало о том, что в международном аэропорту Кувейта беспилотные летательные аппараты нанесли удар по топливному резервуару, в результате чего вспыхнул пожар. Жертв удалось избежать. Согласно предварительной информации, повреждения носят исключительно материальный характер.