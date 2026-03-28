Атака беспилотников повредила радиолокационную систему аэропорта Кувейта

25 марта Reuters сообщало о том, что в международном аэропорту Кувейта беспилотные летательные аппараты нанесли удар по топливному резервуару, в результате чего вспыхнул пожар. Жертв удалось избежать. Согласно предварительной информации, повреждения носят исключительно материальный характер.