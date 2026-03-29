Песков назвал важными даже «робкие» попытки восстановить отношения России и США
Отношения России и США в последние годы опустились до самой низкой точки в истории, и сейчас важны даже первые, робкие попытки их восстановить, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит российских парламентариев в США и состоявшиеся там контакты.
По словам представителя Кремля, двустороннее взаимодействие фактически остановилось во всех сферах, достигнув исторического минимума. В этой связи он подчеркнул, что значение любых попыток наладить диалог по линии законодателей сложно переоценить.
Встреча российских парламентариев с американскими конгрессменами состоялась 26 марта, организация поездки осуществлялась по инициативе члена палаты представителей Анны Паулины Луны. Как позднее рассказал заместитель председателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, подготовка визита началась еще в декабре и проходила в закрытом режиме. Такая мера, по словам парламентария, была необходима для того, чтобы избежать возможных провокаций со стороны сил, заинтересованных в дальнейшем вовлечении США в расширение поддержки Украины.
После завершения встречи Никонов оценил развитие диалога между странами в экономической сфере как достаточно плодотворное. В ходе переговоров стороны затронули широкий круг вопросов, касающихся восстановления двусторонних связей. Среди ключевых тем обсуждались возобновление прямого авиасообщения между государствами, упрощение существующих визовых процедур, а также возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры. Кроме того, депутаты и конгрессмены уделили внимание вопросам возобновления программ студенческого обмена и расширения гуманитарных и культурных связей между двумя странами. На следующий день после переговоров с законодателями российская делегация провела дополнительные встречи, на этот раз с представителями американского правительства.