Песков назвал важными даже «робкие» попытки восстановить отношения России и США

После завершения встречи Никонов оценил развитие диалога между странами в экономической сфере как достаточно плодотворное. В ходе переговоров стороны затронули широкий круг вопросов, касающихся восстановления двусторонних связей. Среди ключевых тем обсуждались возобновление прямого авиасообщения между государствами, упрощение существующих визовых процедур, а также возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры. Кроме того, депутаты и конгрессмены уделили внимание вопросам возобновления программ студенческого обмена и расширения гуманитарных и культурных связей между двумя странами. На следующий день после переговоров с законодателями российская делегация провела дополнительные встречи, на этот раз с представителями американского правительства.