Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Силы ПВО за ночь уничтожили 203 украинских беспилотника над регионами России

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями российских регионов и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, поражение целей осуществлялось над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

Кроме того, беспилотники уничтожались над территорией Краснодарского края, Республики Крым и непосредственно над акваторией Черного моря.

В ночь на 29 марта на территории Ленинградской области средствами противовоздушной обороны было ликвидировано 31 беспилотный летательный аппарат. Специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией пожара, возникшего в портовой зоне Усть-Луги.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки пяти дронов, летевших на Москву.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её