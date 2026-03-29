Силы ПВО за ночь уничтожили 203 украинских беспилотника над регионами России
В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями российских регионов и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, поражение целей осуществлялось над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом.
Кроме того, беспилотники уничтожались над территорией Краснодарского края, Республики Крым и непосредственно над акваторией Черного моря.
В ночь на 29 марта на территории Ленинградской области средствами противовоздушной обороны было ликвидировано 31 беспилотный летательный аппарат. Специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией пожара, возникшего в портовой зоне Усть-Луги.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки пяти дронов, летевших на Москву.