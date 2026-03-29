Песков заявил о готовности России к углублению отношений с США

Ведомости

Российская сторона готова развивать отношения с Соединенными Штатами настолько глубоко и быстро, насколько к этому окажется готова американская сторона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля сделал это заявление, комментируя визит российских парламентариев в США и состоявшиеся там встречи.

Как подчеркнул Песков, подобные контакты в любом случае вносят большой вклад в оживление всего комплекса двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом, по его словам, динамика дальнейшего сближения напрямую зависит от позиции американской стороны.

Песков добавил, что Россия готова продвигаться в этом направлении, и глубина развития связей будет определяться исключительно тем, насколько быстро и в каком объеме к взаимодействию будет готова приступить американская сторона.

Фото.

«Есть контакт. Работаем дальше»: что депутаты Госдумы делали в США

Политика / Фото

Встреча российских парламентариев с американскими конгрессменами состоялась 26 марта, организация поездки осуществлялась по инициативе члена палаты представителей Анны Паулины Луны. Как позднее рассказал заместитель председателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, подготовка визита началась еще в декабре 2025 г. и проходила в закрытом режиме. Такая мера, по словам парламентария, была необходима для того, чтобы избежать возможных провокаций со стороны сил, заинтересованных в дальнейшем вовлечении США в расширение поддержки Украины.

