Песков заявил о готовности России к углублению отношений с США

Встреча российских парламентариев с американскими конгрессменами состоялась 26 марта, организация поездки осуществлялась по инициативе члена палаты представителей Анны Паулины Луны. Как позднее рассказал заместитель председателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, подготовка визита началась еще в декабре 2025 г. и проходила в закрытом режиме. Такая мера, по словам парламентария, была необходима для того, чтобы избежать возможных провокаций со стороны сил, заинтересованных в дальнейшем вовлечении США в расширение поддержки Украины.