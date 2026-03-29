На подлете к Москве сбили шесть беспилотников

Дежурные силы ПВО ликвидировали шесть БПЛА на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил Сергей Собянин. Три БПЛА сбили с 2:06 до 3:50 мск, два беспилотника сбили в 06:57, еще один – в 9:20.