На подлете к Москве сбили шесть беспилотников
Дежурные силы ПВО ликвидировали шесть БПЛА на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил Сергей Собянин. Три БПЛА сбили с 2:06 до 3:50 мск, два беспилотника сбили в 06:57, еще один – в 9:20.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – отметил Собянин.
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 203 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Цели поражались над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также над Московским регионом.
Кроме того, беспилотники уничтожили над Краснодарским краем, Республикой Крым и в акватории Черного моря.