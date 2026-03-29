Политика

Вице-мэра Челябинска Александра Астахова заключили под стражу

Вице-мэр Челябинска Александр Астахов, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, заключен под стражу, пишут «Вести. Дежурная часть».

Сотрудники ФСБ задержали Астахова 28 марта. По делу о злоупотреблении полномочиями в этот же день был задержан и начальник городского управления ЖКХ Вадим Храмцов. Ущерб бюджету Челябинска от действий обвиняемых составил 150 млн руб., сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона. По его данным, деньги похищались через махинации при заключении контрактов между подконтрольными фирмами и «Водоканалом».

С октября 2019 г. Астахов курировал вопросы городского хозяйства в Челябинске, до 2011 г. работал управляющим делами городской думы.

Храмцов занимает должность начальника управления ЖКХ администрации Челябинска с мая 2022 г.

