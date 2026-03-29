В ЮАР похитили и убили эксперта по связям Африки и РФ Стивена Груздя

В Йоханнесбурге (ЮАР) жертвой похищения и убийства стал старший научный сотрудник Южноафриканского института международных отношений (SAIIA) Стивен Груздь, известный как специалист по связям Африки и России. Об этом сообщает United with Israel со ссылкой на News24. По данным властей, преступление квалифицируется как «экспресс-похищение» – то есть совершенное с целью грабежа или получения выкупа.