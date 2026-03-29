В ЮАР похитили и убили эксперта по связям Африки и РФ Стивена Груздя

В Йоханнесбурге (ЮАР) жертвой похищения и убийства стал старший научный сотрудник Южноафриканского института международных отношений (SAIIA) Стивен Груздь, известный как специалист по связям Африки и России. Об этом сообщает United with Israel со ссылкой на News24. По данным властей, преступление квалифицируется как «экспресс-похищение» – то есть совершенное с целью грабежа или получения выкупа.

Груздь, возглавлявший программу по африканскому управлению и дипломатии, пропал вечером 27 марта, вскоре после того, как покинул встречу в Йоханнесбурге. Его исчезновение около 18:30 вызвало масштабную поисковую операцию с участием полиции и общественных организаций безопасности. Позже тело исследователя было найдено – один из пяти задержанных подозреваемых указал место его захоронения.

В Южноафриканском институте международных отношений Груздя назвали «блестящим умом» и «мягким человеком», отметив, что его смерть – невосполнимая потеря для института и всего экспертного сообщества. В Организации общественной безопасности (CSO) сообщили, что семья Груздя обратилась к ним сразу после его исчезновения.

Основная версия мотива преступления – криминальная. По делу задержаны пять человек, расследование продолжается.

