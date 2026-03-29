На Украине допустили перезахоронение Степана Бандеры

Замглавы украинского МИДа Марьяна Беца уточнила, что дипломаты уже определили для этих целей 98 могил в 21 государстве. Конкретные фамилии не раскрываются. Известно, что лидеры Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) Степан Бандера, Андрей Мельник и Евгений Коновалец погребены не на украинской территории: могила Бандеры – в Мюнхене, Мельника – в Клерво (Люксембург), Коновальца – в Роттердаме.