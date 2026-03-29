На Украине допустили перезахоронение Степана Бандеры
Степана Бандеру могут перезахоронить на Украине, пишет «Страна.ua». Как сообщает издание, решение создать пантеон выдающихся украинцев было принято на совещании под руководством главы офиса президента Кирилла Буланова.
Как сообщается, Пантеон задуман как «пространство национальной памяти», где планируется перезахоронить выдающихся украинцев, чьи захоронения сейчас располагаются за рубежом.
Замглавы украинского МИДа Марьяна Беца уточнила, что дипломаты уже определили для этих целей 98 могил в 21 государстве. Конкретные фамилии не раскрываются. Известно, что лидеры Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) Степан Бандера, Андрей Мельник и Евгений Коновалец погребены не на украинской территории: могила Бандеры – в Мюнхене, Мельника – в Клерво (Люксембург), Коновальца – в Роттердаме.
Бандера был лидером ОУН, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА,