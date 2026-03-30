Правкомиссия разрешила регионам запрещать продажу вейпов
Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому субъекты получают право в экспериментальном режиме накладывать запрет на розничную продажу вейпов. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, передает ТАСС.
«Введение лицензирования оборота табака и вейпов входит в план по обелению отдельных секторов экономики. Контроль за соблюдением лицензионных требований минимизирует оборот нелегальной продукции, в том числе – нелегальные точки продаж», – отметили представители аппарата.
Там также подчеркнули, что меры, предусмотренные законопроектом, необходимы для дополнительного ограждения несовершеннолетних от указанных товаров.
Эксперимент с запретами продлится с 1 марта 2027 г. по 1 марта 2032 г. В этот период власти будут анализировать эффект от введения в том или ином регионе такой меры. В субъектах, где не введут запрет, будет действовать общее регулирование.
11 марта губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о планах полностью ликвидировать в регионе «наливайки» и магазины по продаже вейпов к 1 мая. Он отмечал, что количество точек продажи вейпов в регионе уже удалось сократить с 316 до 33 – почти в 10 раз. Число «наливаек» уменьшилось со 125 до 57. Глава области добавил, что все 610 алкомаркетов, ранее работавших в области, уже закрыты или перепрофилированы.