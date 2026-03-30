Правкомиссия разрешила регионам запрещать продажу вейпов

11 марта губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о планах полностью ликвидировать в регионе «наливайки» и магазины по продаже вейпов к 1 мая. Он отмечал, что количество точек продажи вейпов в регионе уже удалось сократить с 316 до 33 – почти в 10 раз. Число «наливаек» уменьшилось со 125 до 57. Глава области добавил, что все 610 алкомаркетов, ранее работавших в области, уже закрыты или перепрофилированы.