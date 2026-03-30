Парламент Израиля одобрил проект о введении смертной казни для террористов
Израильский парламент (Кнессет) одобрил законопроект, который предполагает введение смертной казни для террористов. 62 парламентария проголосовали «за», еще 48 высказались «против». Об этом сообщает Ynet.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир рассказал, что мера будет применяться к тем, кто «убивал и истреблял» по национальным мотивам. По его словам, в таких случаях для проведения смертной казни не потребуется одобрение генерального прокурора.
Отмечается, что возможность смягчения наказания или помилование исключается. Согласно израильскому законодательству, смертная казнь будет применяться только для тех, «кто причинил смерть с намерением отрицать существование государства Израиль».
В случае вынесения приговора, он будет приведен к исполнению в течение 90 дней.
По данным гостелерадиокомпании Kan, смертная казнь для террористов в Израиле будет проводиться в исполнение через повешение. Наказание будет распространяться на радикалов вне зависимости от их вероисповедания.