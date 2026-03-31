Посольство Киргизии в Иране приостановило работу
Киргизское посольство в Иране приостановило работу. Об этом пишет 24.kg со ссылкой на заявление дипмиссии.
Гражданам республики рекомендовали проявлять повышенную бдительность при пребывании в Иране, строго соблюдать меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и потенциально опасных районов, выполнять требования местных властей.
Также необходимо постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и внимательно следить за официальными сообщениями, следует из сообщения. Посольство Киргизии призвало не посещать Иран.
10 марта в МИД России сообщили, что при ударах по администрации губернатора в Исфахане (Иран) повреждения получило здание Генконсульства РФ, что стало вопиющим нарушением международного права. Ряд сотрудников в результате атаки были отброшены взрывной волной. При этом никто не погиб, серьезных травм зафиксировано не было.