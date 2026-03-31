Посольство Киргизии в Иране приостановило работу

10 марта в МИД России сообщили, что при ударах по администрации губернатора в Исфахане (Иран) повреждения получило здание Генконсульства РФ, что стало вопиющим нарушением международного права. Ряд сотрудников в результате атаки были отброшены взрывной волной. При этом никто не погиб, серьезных травм зафиксировано не было.