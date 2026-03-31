Путин может провести еще один международный разговор

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня может провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если это произойдет, мы вас обязательно проинформируем», – пояснил представитель Кремля.

В первой половине дня Путин уже провел телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта и подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.

Кроме того, лидеры отметили позитивную динамику российско-египетского сотрудничества и обменялись мнениями по реализации совместных проектов в энергетике и промышленности.

