Путин может провести еще один международный разговор
Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня может провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Если это произойдет, мы вас обязательно проинформируем», – пояснил представитель Кремля.
В первой половине дня Путин уже провел телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта и подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
Кроме того, лидеры отметили позитивную динамику российско-египетского сотрудничества и обменялись мнениями по реализации совместных проектов в энергетике и промышленности.