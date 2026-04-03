Политика /

Медведев призвал изменить отношение к вступлению Украины в Евросоюз

Россия должна пересмотреть свое отношение к возможному вступлению соседних государств, включая Украину, в Европейский союз, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, ЕС на фоне усиленной милитаризации перестает быть сугубо экономическим объединением и может превратиться в «полноценный и крайне враждебный России военный альянс».

Медведев отметил, что риторика президента Дональда Трампа о выходе США из НАТО – это «чистый эпатаж», а Америка из альянса не выйдет. Однако внутри НАТО существуют существенные противоречия, усугубленные войной против Ирана. В этой связи европейские политики всерьез задумались о создании полноценной военной компоненты внутри ЕС, добавил он.

«До сих пор наша риторика по поводу членства в Евросоюзе была сдержанно-спокойна применительно ко всем соседям, даже к бандеровской Украине. Хотите – вступайте. Но сейчас все должно измениться – теперь ЕС больше не экономический союз», – написал Медведев.

Медведев также напомнил, что президент России Владимир Путин уже в аккуратной форме намекнул премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что его страна не может быть членом ЕАЭС и Евросоюза одновременно.

