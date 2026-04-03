Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в середине дня
Президент России Владимир Путин в середине дня планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
Представитель Кремля уточнил, что 3 апреля Путин работает в Огарево. На этот рабочий день у президента не запланировано больших публичных мероприятий. Во второй половине дня он проведет международный телефонный разговор.
Песков добавил, что глава государства продолжает работать по кризисной ситуации, которая развивается на Ближнем Востоке. Это направление работы в последние дни занимает у него достаточно много времени.
2 апреля Путин на встрече с министром иностранных дел Египта Бадром Абделатти заявил о готовности России сделать все возможное для скорейшего завершения конфликта на Ближнем Востоке. Он указал, что ситуация в регионе вызывает всеобщую озабоченность.
В этот же день российский президент в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом аль Саудом обсудил кризисную ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули, что боевые действия необходимо скорее прекратить и активизировать политико-дипломатические усилия.